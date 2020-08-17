В Севастополе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом – об этом заявили в правительстве города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки подтверждены 8 новых случаев заражения. В целом за прошедшую неделю – 41. «Наблюдается повышение заболеваемости», – отметил вице-губернатор Александр Кулагин.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлены 427 инфицированных, 12 из них умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.08.20

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