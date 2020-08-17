В Алуште легковушка упала с подпорной стены

В Алуште легковой автомобиль упал с пятиметровой подпорной стены.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, инцидент произошел накануне днем районе села Верхнее Запрудное.

Водитель Chevrolet не справился с управлением, автомобиль выкатился за переделы безопасной зоны и сорвался с опорной стены. В машине находились мужчина и женщина. Последняя получила серьезные повреждения. Ее спутник не пострадал.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 17.08.20

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