Правительство Украины решило выйти из соглашения с Россией о торгпредствах

Правительство Украины решило выйти из соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщила заместитель министра иностранных Эмине Джапарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соглашение действовало с 1992 года с целью развития торгово-экономических связей между Россией и Украиной.

Сегодня на внеочередном заседании кабмина было решено, что соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.08.20

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