Правительство Украины решило выйти из соглашения с Россией о торгпредствах

Правительство Украины решило выйти из соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщила заместитель министра иностранных Эмине Джапарова.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соглашение действовало с 1992 года с целью развития торгово-экономических связей между Россией и Украиной.
Сегодня на внеочередном заседании кабмина было решено, что соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 17.08.20
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