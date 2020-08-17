Бензин в Крыму реально дороже, чем в Москве

Крым оказался в числе регионов с самым дорогим бензином. Ранжирование субъектов РФ по доступности автомобильного топлива для населения провело РИА «Рейтинг»: рассчитывалось, сколько литров бензина марки АИ-92 можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», РК оказалась на 65 строчке: бензин с начала года подорожал на 3,5% и концу июля стоил 45,86 рублей за литр. Таким образом, на официальную среднюю зарплату можно купить 642 литра. Что в 3 раза меньше, чем в Москве. Кстати, бензин в столице на 6% дешевле (а с начала года подорожал всего на 1,7%).

Севастополь оказался чуть выше РК – на 55 месте. Бензин здесь еще дороже – 45,93 рублей, но и зарплата больше. В итоге, в месяц на свой чистый официальный заработок среднестатистический горожанин может приобрести 675 литров автомобильного топлива.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что ситуация с ценами на полуострове коренным образом изменится, когда по Крымскому мосту пойдут грузовики. Но ничего не изменилось. Потом власти конкретизировали: бензин подешевеет, когда по мосту пустят грузовые составы. Но опять не случилось.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.08.20

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