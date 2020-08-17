В Крыму стали производить меньше продуктов

В период пандемии коронавируса в Крыму стало меньше продуктов и больше напитков.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем производства пищевых продуктов в республике снизился на 9,7%. А в июле этот показатель и вовсе составил 88,4% от прошлогоднего.

В первую очередь, сократилось производство говядины и телятины, колбасных изделий, рыбы, муки и хлеба.

Зато в июле – с началом туристического сезона – в республике начали наращивать производство напитков: рост к предыдущему месяцу составил 12%. А к июлю прошлого года – 11%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.08.20

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