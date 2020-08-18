Минздрав Крыма сообщил о новых смертях от коронавируса

В Крыму зафиксировано 2 новых смерти от коронавируса. Таким образом, от инфекции погибли 23 крымчанина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК подтверждены 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных в ранее зарегистрированных очагах, 6 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 человек – прибывший из другого субъекта).



Всего с начала эпидемии в РК подтверждены 1 тысяча 820 случаев коронавируса. 83 из них завозные из-за границы, 114 – из других субъектов РФ.

Ситуация развивается таким образом, что региональный минздрав изменил маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония»: при наличии клинических признаков коронавируса больных должны направлять в ковидные больницы, не дожидаясь лабораторно подтвержденного теста.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.08.20

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