В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 19 – 22 августа в западных, центральных, восточных районах, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, до конца августа в республике действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено:

– посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

– разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

– выжигать сухую растительность.

Штрафные санкции за несоблюдение указанных требований предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тысяч рублей.

Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.

Добавим, что с начала года в Крыму зафиксированы 1 тыс 845 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора. Только за последние сутки было обнаружено 28 подобных очагов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.08.20

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