В Севастополе скончалась медсестра, работавшая в «красной зоне» ковидной больницы

В Севастополе зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, умершая 65-летняя женщина работала медсестрой в «красной зоне» 9-й городской больницы, где лечат зараженных коронавирусом.

Инфекция у нее была осложнена хроническими заболеваниями, тяжёлой вирусной пневмонией и отёком лёгких.

За прошедшие сутки в городе выявлены 6 новых инфицированных. Трое из них получили положительный результат теста после поездки в другие регионы РФ, остальные из Севастополя не выезжали.

Всего с начала эпидемии в Севастополе вирус подтвержден у 433 человек, 13 из них скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.08.20

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