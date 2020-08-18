В Севастополе скончалась медсестра, работавшая в «красной зоне» ковидной больницы

В Севастополе зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, умершая 65-летняя женщина работала медсестрой в «красной зоне» 9-й городской больницы, где лечат зараженных коронавирусом.
Инфекция у нее была осложнена хроническими заболеваниями, тяжёлой вирусной пневмонией и отёком лёгких.
За прошедшие сутки в городе выявлены 6 новых инфицированных. Трое из них получили положительный результат теста после поездки в другие регионы РФ, остальные из Севастополя не выезжали.
Всего с начала эпидемии в Севастополе вирус подтвержден у 433 человек, 13 из них скончались.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 18.08.20
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