В Армянске закрыли единственную городскую больницу

В Армянске закрыли городскую больницу: единственное медучреждение со стационаром со вчерашнего дня перепрофилировали под ковидный госпиталь.

«Народу официально не объявлено: просто выписали всех больных, не долечив и не предоставив направлений в другие больницы, – рассказывают горожане. – Почему в случае необходимости разворачивают военные госпитали, как например, в Мурманской области, а у нас просто выкинули больных на улицу – и выживайте, как хотите».

«Я не против лечения заболевших, я против того, что под лозунгом борьбы с ковидом больные люди остаются без медицинской помощи. Как это можно – взять и отнять у города единственную больницу?»

В минздраве РК заявляют, что открыть ковидный госпиталь на базе Армянской больницы планировали еще в марте. Сюда собираются направлять больных с легкой и бессимптомной формой заболевания. Но пока учреждение пустует, выполняя роль запасной площадки. Зачем в таком случае понадобилось в срочном порядке выписывать всех больных, в ведомстве не поясняют, но утверждают, что все пациенты Армянской распределили по другим учреждениям.

Однако жители города это опровергают: « В пятницу всех, как собак, выгнали: даже лечение не получили до конца», – рассказывают они.

Не все в порядке с медициной и в соседних городах. «Наш Джанкойский роддом закрыли на время. Всех направляют в Красногвардейское, – пишут в местных соцсетях. – Говорят сегодня закрыли отделение кардиологии. А завтра закроют ещё одно отделение в больнице. Это правда? А что делать больным людям? Их куда-то переведут? У нас же каждый день у пенсионеров инфаркты и инсульты, давление. Может, не стоит закрывать? Вчера ждали скорую 1,5 часа! По Джанкою! Надо как-то реагировать».

Армянск, Олег Яковенко

Армянск. Другие новости 18.08.20

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