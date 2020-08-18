В Крыму за гибель ребенка в ДТП отвечать придется коммунальщикам

В Джанкойском районе Крыма за гибель ребенка в ДТП отвечать придется коммунальщикам.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 13 августа в селе Новосельцево 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-210740», двигавшийся со стороны полевой автодороги Светлое – Новосельцево в направлении автодороги Азовское – Любимовка, наехал на грунтовую насыпь и вылетел на тротуар, где находились три девочки 2, 4 и 10 лет. 4-летний ребенок погиб, остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Теперь прокуратура требует возбудить уголовное дело и в отношении местных коммунальщиков.

В ведомстве сообщили, что в ноябре 2019 года на улице Гагарина сотрудники муниципального унитарного предприятия «Райбытсервис» ремонтировали участок центральной системы водоснабжения. Завершив ремонт, траншею не закопали. Канава простояла открытой 9 месяцев, и все это время земляная насыпь, образовавшаяся при вскрытии водовода на проезжей части, мешала движению транспортных средств. При этом место проведения земляных работ не ограждено и соответствующими дорожными знаками не обозначено.

Как выяснилось, ремонтные работы даже не были согласованы с ГИБДД, а ордер на проведение земляных работ не получен.

Межрайонный прокурор направил материалы проверки в Следственный отдел по Джанкою для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного часть 2 статьи 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 18.08.20

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