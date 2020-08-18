Увольнять уже некого: ситуация со строительством в рамках ФЦП в Крыму, похоже, заходит в тупик

Ситуация со строительством в рамках ФЦП в Крыму, похоже, заходит в тупик: процесс не удается сдвинуть с мертвой точки, сколько бы глава РК Сергей Аксенов ни ругался и ни грозил увольнениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма вторую неделю лично проверяет важные стройки, и везде одна и та же картина: большинство контрактов не подписано, подрядчиков на объектах нет, а уже – на минуточку – вторая половина августа. Вчера Аксенов посетил Керчь: «Ситуация в целом схожая с Симферопольским районом, есть ряд вопросов как к подрядчикам, так и к заказчикам, представители которых не всегда могут дать внятные ответы на поставленные вопросы, включая причины отсутствия подписей на разрешительной документации или паспорте организации работ.

Общий контроль за ведением работ слабый, причем как со стороны республиканских органов власти, так и муниципальных. Одна из основных проблем – отсутствие согласования с заказчиком графика произведения работ. К сожалению, положительной ситуации по этому направлению нет ни у кого», – рассказал он об увиденном и сегодня снова ругался на заседании республиканского правительства и опять грозил отставками. НО это уже мало на кого производит впечатление.

«Итог рабочей поездки по строительным объектам Керчи для губернатора Крыма не отличался от всех остальных поездок – всё плохо. Аксёнов традиционно машет шашкой и грозит уволить всех сразу. Проблема в том, что работать уже некому, – комментирует ситуацию telegram-канал #ЧКХ. – Материковые чиновники в Крым не едут, как и инвесторы, ожидая смены местечковой власти. А многие кадры из «своих» уже либо под следствием, либо отправлены в отставку.

Подрядчики не выходят на объекты: им надоело работать за свой счёт, без договоров, на честном слове муниципальных чиновников, которых в свою очередь, губернатор каждый день грозит уволить».

Симферополь, Олег Яковенко

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