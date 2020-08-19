Великобритания вызвалась помочь Украине «защитить Чёрное море от России»

Отправка британских кораблей в Чёрное море для обучения украинских моряков поможет Киеву в деле укрепления обороноспособности и защиты региона от России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Совместные тренировки кораблей ВМСУ и британского королевского флота пройдут осенью.

«Инициатива по морскому обучению – еще один шаг вперед в отношениях Великобритании и Украины в области обороны», – приводит Независимая газета слова главы британского минобороны.

«Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в овладении множеством навыков – от основ оказания первой помощи до оперативного планирования, которые все служат делу защиты территориальной целостности от поддерживаемых Россией сепаратистов», – заявил министр, имея в виду обучение украинских карателей в Донбассе.

По словам Уоллеса, прибытие британских кораблей на помощь Украине станет ещё одним доказательством тесного сотрудничества Киева «с международными партнерами для защиты черноморского региона».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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