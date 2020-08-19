В Крыму подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

В Крыму подтверждены 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 – прибывший из другого субъекта).



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 833 инфицированных.

Челябинск, Лиана Макоба

Челябинск. Другие новости 19.08.20

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