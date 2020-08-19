Число смертей от коронавируса в Крыму с начала августа выросло на 60%

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек. Об этом сообщил минздрав республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала августа в РК жертвой ковида стали 9 человек. Это на 60% больше, чем за весь предыдущий период с марта по июль включительно.

Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 24 крымчанина.

Отметим, что глава РК Сергей Аксенов в своих ежедневных сводках по коронавирусу умерших никогда не упоминает.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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