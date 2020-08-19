Звонков не будет? Роспотребнадзор Крыма уточнил требования к организации учебного процесса в школах

Роспотребнадзор Крыма уточнил требования к организации учебного процесса в школах.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 сентября учебный год в образовательных учреждениях РК должен начаться в очном режиме. Однако в школах должны соблюдать санитарные нормы, продиктованные опасностью распространения коронавируса.

Во-первых, решено отменить праздничные линейки во всех классах, кроме первых и одиннадцатых.

Во-вторых, рассматривается вопрос о запрещении перехода школьников из класса в класс: все уроки будут проходить в одном помещении. Более того, могут даже отменить перемены: общего звонка, извещающего о конце урока, не будет, учителя сами будут решать, когда сделать передышку, не выпуская при этом учеников из класса. Об этом сообщила сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская: «Возможно, ряд школ не будет иметь привычных нам звонков на перемены. Расписание будет составлено таким образом, чтобы максимально разобщить учеников между классами», – пояснила она.

Предполагается, что на входе в школу у учеников и учителей будут измерять температуру, в помещениях собираются установить рецикуляторы воздуха, правда, заказали их всего порка 6 тысяч на весе крымские школы – такого количества явно недостаточно, чтобы установить во всех классах.

Возможно, введение масочного режима: в некоторых школах родителей уже предупредили о необходимости обеспечить детей масками из расчета по 3 штуки на день.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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