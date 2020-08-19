Коронавирус на Украине бьёт антирекорды

На Украине весь последний месяц растут темпы заболеваемости Covid-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Глава минздрава признал, что система здравоохранения Украины ничего, кроме соблюдения гражданами правил предохранения от заражения коронавирусом, предложить больше не может. Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что резервы коечного фонда и медоборудования в стране исчерпаны.

«Covid набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных. Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным Covid-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Этого возможно достичь только одним способом – соблюдать правила, которые мы установили», – заявил Степанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.20

Звонков не будет? Роспотребнадзор Крыма уточнил требования к организации учебного процесса в школах. / В Крыму отпустили из-под стражи полицейских, напавших на сотрудника следственного комитета. / Число смертей от коронавируса в Крыму с начала августа выросло на 60%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»