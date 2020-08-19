Труднодоступный кэшбэк: в программе стимулирования внутреннего туризма примут участие менее 10% официально работающих отелей Крыма

Лишь 62 отеля и санатория Крыма примут участие в программе стимулирования внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом.

Как уже сообщал «Новый День», глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок. Для этого из резервного фонда кабинета министров выделяется 15 млрд рублей.

У этого предложения множество ограничений: во-первых, рассчитаться за отдых можно только картой «Мир», во-вторых, длительность тура должна быть не менее 5 ночей, а его стоимость – не менее 25 тысяч рублей.

В-третьих, в Крыму можно принять участие в программе только с 1 октября, при этом приобрести акционные предложения можно будет лишь в течение недели – с 21 по 28 августа.

Наконец, из более 800 мест размещения, официально работающих в РК, в программе принимают участие только 62. И их список пока не разглашается. Известно лишь, что расположены они на ЮБК, в Евпатории и Саки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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