В Севастополе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

В Севастополе скончался ещё один человек с подтверждённым диагнозом коронавирус.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, инфекция у 71-летнего мужчины осложнилась хроническими заболеваниями и тяжёлой вирусной пневмонией.

За сутки в городе выявлено да новых инфицированных – оба приехали на заработки. Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 435 зараженных, 14 из них скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.08.20

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