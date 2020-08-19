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Среда, 19 августа 2020, 15:45 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

В Севастополе скончался ещё один человек с подтверждённым диагнозом коронавирус.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, инфекция у 71-летнего мужчины осложнилась хроническими заболеваниями и тяжёлой вирусной пневмонией.

За сутки в городе выявлено да новых инфицированных – оба приехали на заработки. Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 435 зараженных, 14 из них скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

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