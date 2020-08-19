В Севастополе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

В Севастополе скончался ещё один человек с подтверждённым диагнозом коронавирус.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, инфекция у 71-летнего мужчины осложнилась хроническими заболеваниями и тяжёлой вирусной пневмонией.
За сутки в городе выявлено да новых инфицированных – оба приехали на заработки. Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 435 зараженных, 14 из них скончались.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 19.08.20
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