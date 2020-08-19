В Симферополе обнаженная женщина бросается на машины – похоже, не просто так (ВИДЕО)

По улицам Симферополя бегает обнаженная женщина. И, похоже, бегает она в таком виде не потому, что ей жарко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появилась запись автомобильного видеорегистратора, на которой запечатлена любопытная ситуация: на одном из перекрестков в частном секторе с противоположной стороны дороги буквально под колеса бросается абсолютно голая девушка. Она не рассчитала расстояние до машины, поэтому, чтобы избежать паления при столкновении, она даже слегка запрыгнула на капот, соскочила и убежала.

Самое интересное, что всего через пару секунд из левого ряда (у проезжей части в этом месте всего две полосы – по одной в каждую сторону) выныривает иномарка, несется по встречке и уезжает в ту же сторону, куда убежала голая девушка.

Видео telegram-канала «Посидим на кухне»

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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