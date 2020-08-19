В Крыму выставили на продажу очередной пансионат: за два спальных корпуса в центре популярного курортного поселка власти просят всего 40 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о пансионате «Икар» в селе Рыбачье (Алушта). На продажу его выставила Распорядительная дирекция имущества РК. Объект расположен на территории парка, в 350 метрах от пляжа, рассчитан на 360 мест. Аукцион состоится 9 сентября.

До этого было заявлено о продаже базы отдыха «Прибой» в Коктебеле. Власти Крыма хотят выручить от сделки не менее 77 млн рублей.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 19.08.20

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