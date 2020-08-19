Российская певица стала жертвой крымского головотяпства

Российская певица Алена Свиридова стала жертвой крымского головотяпства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у Свиридовой есть дача в Керчи, и его затопило. Об этом сама певица сообщила в соцсетях:

«Началось в колхозе утро. Дорогой водоканал и администрация города Керчи! У вас колоссальные потери воды, потому что веками ничего не меняется! При том, что населению постоянно не хватает воды! Замените водовод! Нельзя его ремонтировать дендро-фекальным методом конструирования!

Два года назад у нас разрыли улицу, положили трубы рядом и в таком виде это простояло год. Люди тонули в грязи, а потом всё обратно просто зарыли. Я сбилась со счёта, сколько раз вызывала «аварийку»! Где трубы? Где деньги? Где совесть? Где асфальтированная дорога, которая, как я знаю, есть в проекте реконструкции нашего района? Осенью без резиновых сапог в магазин не дойдешь – утонешь. Стыдно. 21 век, кажется».

«Проблемы с водой – это наше любимое, – соглашаются керчане. – По всему городу может три дня течь чистейшая вода, и никому нет дела».

Напомним, в текущем году в Крыму сложилась особо сложная ситуация с водоснабжением, однако это никак не отразилось на состоянии сетей – они практически везде на полуострове по-прежнему ветхие и текут.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 19.08.20

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