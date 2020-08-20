Главы крымских субъектов диаметрально расходятся в оценке перспектив второй волны коронавируса

Главы крымских субъектов разошлись в прогнозах о «второй волне» коронакризиса. На это обратили внимание в сосцетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов в минувший вторник категорично заявил, что никакой «второй волны» ограничений, связанных коронавирусом, не будет: Распространенный слух – о том, что со второй половины сентября начнется «вторая волна» эпидемии, в связи с чем якобы планируется закрытие школ, бизнеса и так далее. Прошу на данные слухи не реагировать, ни о каком закрытии речи быть не может. Правительство предпринимает все меры, чтобы не допустить подобного исхода событий», – уверяет Аксенов.

Если Аксенов «второй волны» не ждет, то врио главы Севастополя Михаил Развожаев, напротив, в ее приходе абсолютно уверен: «В Севастополе с учетом цифр, которые я назвал, есть ощущение, что это не с нами происходит, хотя бывают очень тяжелые случаи. Здесь важно работать с людьми: максимальное информирование, максимальное объяснение. Это будет главный вызов на вторую волну. Административно, ресурсно мы готовы и понимаем, как это делать», – сообщил он.

На чем основывается оптимизм Развожаева по поводу готовности своей команды ко второй волне эпидемии, не ясно. Крым и Севастополь, имея почти одинаковый коэффициент заболеваемости коронавирусом (менее 100 случаев на сто тысяч населения), резко отличаются по уровню смертности: в Крыму он составляет 1,3%, а в Севастополе – 3,2%. И это самый высокий показатель среди регионов ЮФО, отмечает telegram-канал «Акценты».

И, кстати, о смертях от коронавируса и в РК, и в Севастополе в последние дни сообщают ежедневно. Однако глава одного региона считает, что именно теперь, когда и заболеваемость, и смертность резко возросли, можно обойтись без серьезных ограничительных мер, а руководитель второго не видит проблем в городской системе здравоохранения.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.08.20

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