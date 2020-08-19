На Украине СБУ схватила интернет-пользователя за публикацию герба СССР

Житель Одессы отправлен до суда под круглосуточный домашний арест за публикацию в Фейсбуке герба Советского Союза. Ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый день», об этом сообщают украинские СМИ.

Выследила и задержала пользователя интернета Служба безопасности Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины – распространение коммунистической символики.

Судья при избрании меры пресечения задержанному встал на сторону обвинения, которое утверждало что «идеологически опасное изображение могли увидеть миллионы человек».

Отметим, что над трёхмиллионным Киевом возвышается 102-метровый монумент «Родина-Мать» с огромным изображением герба СССР, который никак не могут демонтировать.

Симферополь, Валентин Карамазов

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