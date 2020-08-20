Президент Трамп долго был уверен, что Украина – это часть России

Президент США Дональд Трамп в течение двух лет после победы на выборах в 2016 году считал, что Украина является частью России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 сказал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Экс-чиновник американской администрации рассказал, что несколько раз объяснял Трампу, почему Корейский полуостров оказался разделён на две враждебных территории после Второй мировой войны.

«Частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», – добавил Болтон.

Напомним, президент Трамп назначил Джона Болтона своим советником по нацбезопасности в 2018 году.

До этого Путин и Трамп дважды пересекались – в рамках саммита Группы G20 в Гамбурге (июль 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (ноябрь 2017-го).

Нашумевшая встреча американского и российского президентов в Хельсинки в июле 2018 года состоялась уже при Болтоне.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.20

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