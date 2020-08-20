Белорусские силовики продемонстрировали свой ответ бело-красно-белому флагу оппозиции

Белорусские силовые органы решили наглядно продемонстрировать оппозиции, что не собираются мириться с их попытками навязать Белоруссии в качестве государственного символа неофициальный бело-красно-белый флаг.

Так, сегодняшней ночью по Минску показательно маневрировала колонна спецтехники белорусских правоохранителей. При этом на каждом автомобиле был прикреплён красно-зелёный государственный флаг внушительного размера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео с прохождением автоколонны разместил в своём телеграм-канале российский военкор Александр Коц.

«Вот, обратите внимание, силовики теперь ездят под госфлагами. Такое противопоставление», – написал Коц.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.20

Лукашенко включил Зеленского в список разжигателей беспорядков в Белоруссии. / Главы крымских субъектов диаметрально расходятся в оценке перспектив второй волны коронавируса. / Президент Трамп долго был уверен, что Украина – это часть России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»