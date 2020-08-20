В Крыму от коронавируса скончались еще 2 человека

В Крыму за сутки от коронавируса скончались еще 2 человека. Об этом сообщили в миниздраве республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 августе в РК подтверждены 22 новых случая коронавирусной инфекции. 11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 1 – прибывший из другого субъекта), 5 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 – прибывший из другого субъекта).



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 1 тысяча 855 инфицированных, 26 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.08.20

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