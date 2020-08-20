В Севастополе в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв, есть погибшие

В Севастополе в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв, потом начался пожар. Есть погибшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром в поселке Кача: на в квартире на верхнем этаже пятиэтажки взорвался газовый баллон. Хозяин квартиры – 41-летний мужчина погиб.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В СУ СКРФ по Крыму и Севастополю сообщили, что предположительная причина взрыва – неисправность газового оборудования. Возбуждено уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ – оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.08.20

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