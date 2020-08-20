В Ялте 1 сентября не откроются три школы, ученикам придется ездить в соседние поселки

В Ялте не успели завершить ремонт трех школ. Об этом сегодня сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно заключенным контрактам, все работы подрядчики должны были завершить к сегодняшнему дню. Однако за 11 дней до начала нового учебного года готовность школ в Симеизе, Гаспре и Краснокаменке не превышает 60%.

«Мы выявили, что эти три школы не будут готовы к 1 сентября. На объектах нет строительной конторы. То есть, строительство вообще не осуществляется», – констатировал Гоцанюк, подчеркнув, что власти Ялты и министерство образования РК недостаточно контролировали ход работ.

Добавим, что альтернативных вариантов для учеников не отремонтированных вовремя школ нет: во всех трех поселках это единственные общеобразовательные учреждения. Поэтому начинать новый учебный год юным гаспринцам, симеизцам и краснокаменцам придется в школах других поселений.

Ялта, Олег Яковенко

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