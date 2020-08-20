Быстро, модно, безопасно: в Крыму задумались о возрождении трамвая

В Крыму заговорили о возрождении трамвая. В свое время рельсовый электротранспорт ходил в 4 городах полуострова, но до сегодняшних дней сохранился только в одном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый крымский трамвай должен был появиться в Евпатории: вопрос рассматривали в городской Думе еще в 1887 году. Но ни до чего конкретного не договорились, поэтому пионером трамвая на полуострове стал Севастополь: первый вагон пустили по рельсам в 1898 году (в годы Великой Отечественной войны инфраструктуру разрушили, а то, что осталось, после войны отдали для восстановления сети Симферополя).

Евпатория все же не хотела отставать от прогресса, и в 1907 году к идее трамвайного движения вернулись вновь. Городская Дума выделила 13 соток земли для тяговую подстанцию и стоянки вагонов. В декабре 1911 года был утвержден проект строительства трамвайных линий, разработанный компанией «Вестингауз» (Русское электрическое общество). Проект оценивался в 320 тысяч рублей – огромная по тем временам сумма, не подъемная для бюджета маленького южного городка. Поэтому часть денег собрали местные жители. 31 марта 1914 была совершена пробная поездка, и регулярные рейсы начались с 10 мая. Сегодня евпаторийский трамвай (единственный сохранившийся в Крыму) является одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием колеи 1000 мм.

Столица Крыма отстала от западного соседа всего на три месяца: трамвай здесь запустили 31 июля 1914 года. К началу 40-х годов ХХ века, трамвайная сеть «опутала» практически весь город.

Но во время войны немцы сняли все контактные провода и вывезли в Германию, а в 1944 году, отступая под натиском советских войск, взорвали часть объектов инфраструктуры и подвижной состав. Для восстановления трамвайного движение пришлось воспользоваться остатками сетей Севастополя и Керчи (в этом городе трамвай не проработал и 10 лет: первый рейс состоялся 7 ноября 1935 года; линия, соединявшая металлургический комбинат имени Войкова и Консервный завод, в годы войны была полностью разрушена).

Вновь трамваи начали ходить по Симферополю в декабре 1946 года. А в середине 60-х годов в крымской столице появились троллейбусы, которые начали вытеснять трамваи с городских улиц.

В итоге, в 1970 году местные власти констатировали: путевое хозяйство изношено, а троллейбусам нужна ремонтная база. И трамвайное движение решили закрыть. Последний рейс состоялся 30 ноября 1970 года.

И вот теперь возрождать трамвай в Крыму предлагают именно с Симферополя. «Трамваи – хит сейчас в мире. Барселона, Израиль – делают трамваи, которые не слышно даже, как идут, – цитирует telegram-канал «Крымский» члена Общественного совета при министерстве транспорта РК Сергей Гуленко. – Фиксированная цена, очень быстрая доставка людей по городу по выделенным полосам».

Горожане, в свою очередь, заявляют: «Сейчас нам уже требуется не узкоколейный «микротрамвай», а полноценный скоростной трамвай, как в Волгограде.

Две линии должны пересекать город насквозь – например, Левадки – Хошкельды и Марьино – Аэропорт, с крупной узловой станцией возле центра города. Третья – кольцевая, напрямую соединяющая районы, удаленные от центра города, со станциями пересадки на две остальные.

Плюс к этому – обычные, уличные, наземные линии, соединяющие систему скоростного трамвая с крупными районами – той же Пневматикой, Молодежным, Маршала Жукова, студгородками, крупными предприятиями и прочими. Это поможет снять нагрузку с улиц – с автобусных и троллейбусных сетей», – предлагают симферопольцы в группы «Возрождение трамвая».

Справка РИА «Новый День»

Любопытна история трамвая в Ялте: в 1905 году компания «Вестингауз» предложила соединить трамвайными линиями центр городка с Алупкой и Гурзуфом. Но тогда городские власти посчитали, что такой транспорт на курорте не нужен.

К вопросу вернулись уже через 3 года: городская Дума заключила с одним из предпринимателей концессионное соглашение сроком на 60 лет, согласно которому трамвай должен был связать Ялту и Бахчисарай, а также Массандру и Ливадию. От проекта отказались через год.

Потом были другие проекты – в 1912, 1914, 1916 и 1917 годах, но все они остались только на бумаге. В 1925 году за осуществление идее взялись всерьез, но осуществить планы помещало землетрясение 1927 года.

Последний раз вопрос поднимался в 1937 года: тогда даже начали проектировать линию Ялта – Симеиз, но до реального воплощения идеи дело так и не дошло.

Симферополь, Олег Яковенко

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