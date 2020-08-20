Крымский астроном-любитель открыл в Солнечной системе новую комету

Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов открыл в Солнечной системе новую комету.

Как уже сообщал «Новый День», частная обсерватория Борисова расположена в поселке Научный. С помощью самодельных телескопов астроном с 2013 года открыл 9 комет, одна из которых – межзвездная. Новую – 10-ую комету Борсиов открыл в ночь с 17 на 18 августа.

Сначала данные о небесном теле с временным обозначением gb00267 появились на странице подтверждения комет Центра малых планет.

Но ряд обсерваторий уже подтвердили ее «кометную деятельность», поэтому объект признали кометой и дали название С2020 Q1 Borisov.

Ее расчетная величина равна 17, в настоящее время комета находится в созвездии Возничего.

По предварительным расчетам, максимальное сближение небесного тела C / 2020 Q1 (Борисов) с Землей произойдет 25 сентября 2020 года на расстоянии 0,72350590 астрономических единиц, или 108 млн 234 тыс 942 километра.

Симферополь, Лиана Макоба

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