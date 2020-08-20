Что там Аксенов обещал? В столице Крыма вводят жесткие ограничения водоснабжения

В Симферополе, вопреки обещаниям главы РК Сергея Аксенова, все-таки вводят ограничения по подаче воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 24 августа графики подачи воды вводятся в столице РК и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.

По словам руководителя ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, сначала в Симферополе будет отключена горячая вода и снижено потребление холодной.

На втором этапе – с 31 августа в Микрорайонах улицах Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный воду буду давать только в будние дни и всего на 2 часа – с 10:00 до 12:00.

В нескольких микрорайонах воду будут отключать только ночью, в большей части города водоснабжение будет осуществляться с 06:00 ДО 11:00 И С 18:00 ДО 21:00.

Третий этап ограничений начнется с 7 сентября: воду в большинстве районов будут включать с 6 до 9 утра и с 6 до 9 вечера.

В других населенных пунктах с 24 августа воду будут давать по вечерам на 3 – 4 часа в день.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.08.20

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