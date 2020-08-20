Крым попал в число лидеров по количеству уволенных в связи с утратой доверия

Крым попал в число лидеров по количеству лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в списке более 2 тысяч 270 фамилий. 17% приходится Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В южной части России по числу утративших доверие лидирует Краснодарский край – в списке уже более 100 человек. На втором месте Астраханская область – 68 человек, а на третьем оказался Крым – 48.

Севастополь на этом фоне выглядит более оптимистично – в списке уволенных в связи с утратой доверия пока 2 человека.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.08.20

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