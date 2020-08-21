В Крыму ожидаются сильные ливни и град

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные ливни.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и завтра на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.
Наиболее вероятны природные «шалости» в восточных и центральных районах, включая Симферополь, а также на ЮБК.
Кстати, в данный момент дождь с грозой идет на юго-восточном побережье Крыма и в северной части Керченского полуострова.
В субботу грозы возможны и на западе Крыма.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 21.08.20
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