В Крыму ожидаются сильные ливни и град

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные ливни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и завтра на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.

Наиболее вероятны природные «шалости» в восточных и центральных районах, включая Симферополь, а также на ЮБК.

Кстати, в данный момент дождь с грозой идет на юго-восточном побережье Крыма и в северной части Керченского полуострова.

В субботу грозы возможны и на западе Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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