12 регионов России, включая популярный курорт, остаются в «красной зоне» по распространению коронавируса

12 регионов России остаются в «красной зоне» по распространению коронавируса. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для оценки ситуации использовались индексы воспроизводимости и контагиозности, то есть сколько человек может заразить один инфицированный.

В зеленую группу вошли территории с показателем менее единицы: Брянская, Курская, Магаданская, Московская, Новгородская, Тверская област, а также Адыгея, Карачаево-Черкесия, Тыва, Забайкальский и Приморский края.

Большинство российских регионов находятся в стабильной (включая Москву) и умеренной (включая Санкт-Петербург) зонах.

А в красном секторе, где уровень воспроизводимости и контагиозности достигает 1,4, остаются Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская и Курганская области, а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Еврейская автономная область и Крым. В последнем, например, с начала августа число выявленных инфицированных выросло в 1,5 раза, а число умерших от инфекции увеличилось на 73%.

РИА «Новости», со ссылкой на эксперта, отмечают, что за последний месяц из красной зоны вышли Коми, Оренбургская область и Севастополь. Однако нужно учитывать, что всего за три недели августа смертность от коронавирусной инфекции в том же Севастополе увеличилась на две трети по сравнению со всем предыдущим периодом пандемии и превысила 3%. Это самый высокий показатель в Южном федеральном округе. Да и прирост зараженных достаточно высок – плюс 28%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.20

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