Крым и Севастополь стали лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов

Крым и Севастополь стали в России лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые полгода 2020 года просрочка (когда заемщик не делает выплат по кредиту свыше 90 дней) возросла на 80%, превысив 6 млрд рублей. К концу года эксперты прогнозируют рост до 7 млрд.

По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», хуже всего дела обстоят в Крыму, где задолженность по ипотеке увеличилась в 4 раза.

На втором месте Калмыкия – рост в 2,75 раза. Замыкает тройку лидеров Севастополь, где число проблемных кредитов выросло в 2 раза.

Увеличение объема неплатежей эксперты связывают с льготными условиями ипотеки, введенными правительством РФ в связи с эпидемией коронавируса: невысокие ставки и минимализация первоначальных взносов делает кредит привлекательным для малоимущих слоев населения, и многие просто не рассчитывают свои силы. Так, по словам руководителя направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева, которого цитируют «Ведомости», максимальные просрочки наблюдаются по тем займам, где первоначальный взнос составляет 10%.

Симферополь, Олег Яковенко

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