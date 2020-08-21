Симферопольцы возмущены: чиновники им врали, а сами готовились к ограничению воды

В Симферополе возле школ и детских садов стали устанавливать накопители для воды.

Как уже сообщал «Новый День», с понедельника в крымской столице будет ограничено водоснабжение: сначала на 12,5% – с сегодняшних 160 тыс кубометров, ежесуточно потребляемых городом, до 140 тыс; с 31 августа – еще на 14% ( до 120 тыс кубов), а с 7 сентября Симферополь будет получать не более 100 тыс кубометров в сутки, то есть менее 63% от сегодняшнего потребления.

Чтобы не парализовать работу социальной сферы, власти заранее закупили более 230 пластиковых баков для воды (потратив на это 27,5 млн рублей) и с сегодняшнего дня начали устанавливать их у школ и детских садов: общеобразовательные учреждения получают по одному баку емкость 10 кубов, дошкольным – в зависимости от числа воспитанников – выделяется от 3 до 10 кубов. Еще 130 емкостей установят в жилом секторе.

Емкости будут наполняться в часы подачи воды, а затем использоваться в течение дня.

Очередной оптимистичный рапорт властей горожане восприняли с негодованием: о вводе графиков водоснабжения сообщили только вчера вечером, а баки были уже закуплены. Следовательно, мэрия далеко заранее знала об ограничениях – раз успела объявить и провести конкурс (поскольку режим ЧС в городе не объявляли, закупка на такую сумму может идти только по конкурсу), заключить контракт и даже получить емкости. И все это время глава РК Сергей Аксенов и мэр Симферополя Елена Проценко уверяли, что ситуация под контролем и вводить графики воды не потребуется.

Кроме того, симферопольцев удивила сумма закупки: получается, что каждый бак обошелся бюджету более чем в 100 тысяч рублей, а производители продает подобные емкости в розницу (!) по цене 35 – 45 тысяч. Может, для Симферополя закупили какие-то особые баки? С функцией самоочищения и обеззараживания, например? Но нет: судя по фото – обычные пластиковые бочки. Что кстати, тоже вызывает опасения: вода в пластике да еще на крымской жаре быстро «зацветает», вней начнают размножаться микроорганизмы. С установленным графиком подачи воды мыть емкости и просшувать не будет никакой возможности, так что велик риск спровоцировать эпидемию кишечных инфекций.

Наконец, отмечают горожане, баки проблему обеспечения вряд ли решат: согласно установленным в республике нормативам, 10 кубометров воды 1 человеку должно хватить примерно на полтора месяца. Следовательно, за один день таким объемом могут без проблем воспользоваться всего 45 человек – это две – три детсадовских группы или один – два класса.

При этом, по словам президента Крымской академии наук, доктора геолого-минералогических наук Виктора Тарасенко, проблемы с водой в Симферополе могут продлиться до весны 2021 года – если не будет продуктивных осадков или власти не найдут иной способ наполнить водохранилища.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.08.20

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