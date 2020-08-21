В центре Киева соорудили виселицы «для ваты»

Члены украинской ультраправой группировки Centuria (запрещена в РФ) перекинули верёвки с петлями для повешения через крепления пешеходного моста над аллеей «героев небесной сотни» в центре украинской столицы.

На перилах моста неонацисты вывесили плакат с надписью «место для ваты».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видеозапись с места устрашающей акции радикалы разместили в своём телеграм-канале.

«Они – предатели и пособники оккупантов, они коллаборационисты и советские приспособленцы. Напомни, где настоящее место для ваты», – гласит подпись под видеороликом экстремистов.

Отметим, что неонацистские организации свободно себя чувствуют на Украине, получают государственную регистрацию, им предоставляются телевизионные эфиры. Ультраправая группировка Centuria зарегистрирована недавно, уже при президенте Зеленском.

Симферополь, Валентин Карамазов

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