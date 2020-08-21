В Симферополе запретили все массовые мероприятия

В Симферополе в преддверии ограничения водоснабжения ужесточили меры по профилактике коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава городской администрации Елена Проценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрещено проведение всех массовых мероприятий, число киносеансов поручено сократить в 2 раза, а зрителей в зале рассаживаться с учетом 1,5 метровой дистанции. Кроме того, требование соблюдать дистанцию, как и масочный режим, сохраняются в общественных местах.

Запрет массовых мероприятий в мэрии объясняют ухудшением эпидемической ситуации, однако ряд наблюдателей полагают, что чиновники опасаются акций протеста в связи с ограничением в городе водоснабжения.

Симферополь, Лиана Макоба

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