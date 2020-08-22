В Крыму от COVID-19 скончался еще один человек

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек. Общее число погибших от инфекции на сегодняшний день – 27.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК зафиксированы 47 новых случаев COVID-19.

24 зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 3 – прибывшие из других субъектов России), 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 – прибывший из другого субъекта РФ).



Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрированы 1 тысяча 957 случаев новой коронавирусной инфекции. 206 из них – завозные из-за границы или других субъектов РФ.

Симферополь, Олег Яковенко

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