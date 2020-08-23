Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 2 тысячи человек

В Крыму за сутки подтверждены еще 52 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге населения.



Всего с начала пандемии в РК зафиксированы 2 тысячи 9 зараженных, 27 из них умерли.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.08.20

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