Слово дали, слово взяли: в туристических поселках Крыма начинают вводить графики подачи воды

Не успели власти Крыма заверить, что ограничения водоснабжения не коснется туристических районов, как глава одной из таких территорий сообщил о введении графика подачи воды.

Как уже сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня в Симферополе отключают горячую воду и сокращают подачу холодной воды на 12,5%, а с 7 сентября воду вообще будут включать на 3 часа утром и на 3 часа вечером.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмет Аблаев заявил, что ограничение водоснабжения не коснется туристические районы и отдыхающих там.

И уже через пару дней глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что графики подачи воды вводятся в Щебетовке и Краснокаменке. Причина – в курортных поселках существенно увеличилось водопотребление.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 24.08.20

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