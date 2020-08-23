В Крыму возбудили уголовное дело по факту пропажи 16-летней туристки из Башкирии

В Крыму возбудили уголовное дело по факту пропажи 16-летней жительницы Башкирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка вместе с бабушкой отдыхала в Саки. Днем 21 августа она ушла из гостевого дома и исчезла.

Сейчас ее ищут более 100 сотрудников полиции и волонтеров. Основной радиус поисков – более 20 километров.

Кроме того, отрабатываются возможные маршруты перемещения девушки в сторону Балаклавы, Симферополя, Евпатории, Феодосии, Коктебеля.

Группировка по поиску 16-летней девушки из Башкирии, пропавшей в пятницу в Крыму, составляет более 100 человек, радиус поисков – более 20 км, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

СУ СКРФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.08.20

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