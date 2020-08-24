Выявляемость коронавируса в Крыму вновь достигла пика

В Крыму за минувшие сутки зарегистрированы 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Пока это самое высокий ежесуточный показатель за все время эпидемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.



Всего с начала эпидемии в республике выявлены 2 тысячи 64 случая инфицированных. От коронавируса скончались 27 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.08.20

Слово дали, слово взяли: в туристических поселках Крыма начинают вводить графики подачи воды. / В Крыму возбудили уголовное дело по факту пропажи 16-летней туристки из Башкирии. / Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 2 тысячи человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»