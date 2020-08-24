Ученые сообщили, как кардинально решить проблему водного дефицита в Крыму

Проблему дефицита воды в Крыму можно кардинально решить за счет опреснения морской воды. Об этом заявили ученые крымского федерального университета имени Вернадского. Мировой опыт показывает, что это весьма эффективное решение, однако на полуострове технологии утрачены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, начать решение проблемы водообеспечения Крыма необходимо с составления правильного водного баланса, который будет учитывать все потребности полуострова, так как схема потребления, используемая сейчас, составлялась для ЖКХ Крыма, а воду потребляет не только жилищно-коммунальный сектор, но и сельское хозяйство, лесное хозяйство, промышленность и другие отрасли.

«Качественный водный баланс должен учитывать не только текущее соотношение прихода и расхода воды, но и перспективы развития промышленности и экономики. Только правильный водный баланс даст возможность эффективно решать как первоочередные, так и стратегические задачи обеспечения водоснабжения полуострова», – отмечает заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

Ученый подчеркивает, что помимо использования природных источников, очистки сточных вод, ремонта инженерных сетей, необходимо восстанавливать системы опреснения морской воды.

«Развитие опреснения является одной из самых прибыльных отраслей в мире, где ежесуточно опресняется более 100 миллионов м3 воды. Когда-то СССР был лидером в этом вопросе, но с развалом Союза многие технологии были утрачены, – напоминает Николенко. – Сейчас лидируют по объемам опреснения воды страны Персидского залива, а в Европе – Греция, Испания. В Турции и Египте установка опреснительных заводов обеспечивает развитие туризма. А наша страна в вопросе опреснения воды отстала на 20-30 лет».

По мнению экспертов, в Крыму строительство опреснительных заводов может стать радикальным решением проблемы водоснабжения. Но для этого нужно создать научные центры и разработать законодательную базу по использованию морской воды с опорой на мировой опыт.

Напомним, правительству Крыма за последние 5 лет были представлены несколько проектов опреснения, но ни один из них не был принят в работу.

Симферополь, Лиана Макоба

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