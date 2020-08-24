В Крыму легковушка опрокинулась в ущелье

В Ялте в ущелье упала легковушка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК и Севастополю, вчера днем в районе горы Кемаль-Эгерек водитель автомобиля «Нива» на грунтовой дороге не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и скатился в ущелье.

«Нива» «кувыркалась» по склону примерно 300 метров. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Пассажирку с многочисленными ушибами госпитализировали.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 24.08.20

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