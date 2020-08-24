В администрацию Феодосии приехали ревизоры: считают медиков по головам

В администрацию Феодосии приехали ревизоры из правительства Крыма: проверяют отдел кадров управления здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для внеплановой проверки послужила информация, поступившая в минздрав РК, что численность сотрудников медсферы в городе процентов на 25 ниже, чем указано в зарплатных ведомостях.

«Зарплата и стимулирующие выплаты начисляются на 1 тысячу 22 медицинских работника, а по факту во всех медицинских учреждениях работает не больше 800» – уточняет telegram-канал «Zorro из Крыма», заявляя, что городское управление здравоохранения Феодосии отчиталось о выплатах так называемых «президентских» денег медикам на сумму более 11 миллионов рублей, но сотрудники перечисленных в отчете подразделений заявили, что данных выплат не получали.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 24.08.20

В Севастополе продлевают режим повышенной готовности. / Лукашенко решил поздравить Зеленского с «днём независимости» Украины. / Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с днём «незалежности Украины». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»