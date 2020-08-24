В Крыму не могут справиться с мошенниками, создающими фейковые сайты популярных южнобережных отелей

В Крыму не могут справиться с мошенниками, создающими фейковые сайты популярных южнобережных отелей, поэтому предлагают потенциальным туристам самим проявлять бдительность.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в полицию поступил немало заявлений от пострадавших: люди переводили мошенникам от 20 до 100 тысяч рублей, а, приехав в отель, выясняли, что их обманули.

«Фальшивые сайты предлагали свободные номера, но ставили условие – оплачивать проживание до приезда, переводя всю сумму сразу», – пояснили в полиции.

Сейчас следователи проверяют номера счетов, на которые были совершены переводы, однако практика предыдущих лет показывает (а такой вид мошенничества для Крыма не новость), что шансы найти преступников невелики.

Ялта, Лиана Макоба

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