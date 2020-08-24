В Севастополе продлевают режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Севастополе продлевается до 30 сентября. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сохраняется запрет на работу кружков и секций, выезд детских организованных групп за пределы полуострова, проведение диспансеризации и организацию досуговых мероприятий в учреждениях соцобслуживания. Приезжающие из-за границы должны в течение 14 дней находиться на обсервации.

Все прибывшие в город должны без справки, подтверждающей отрицательный результат теста на COVID-19, должны в течение 3 дней пройти обследование на коронавирус методом ПЦР.

Напомним, с начала эпидемии в Севастополе коронавирус выявлен у 468 человек, 15 из них скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 24.08.20

Лукашенко решил поздравить Зеленского с «днём независимости» Украины. / Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с днём «незалежности Украины». / МИД России отреагировал на словесный шантаж Киева. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»