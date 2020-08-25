Еще шесть государств поддержали антикрымские санкции ЕС

Шесть государств – партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России по Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в июне Совет Евросоюза принял решение продлить ограничения, наложенные на РФ из-за присоединения Крыма, до 23 июня 2021 года. Теперь внешнеполитическая служба ЕС сообщает, что это решение поддержали страны, не входящие в Евросоюз, но являющиеся его партнерами. Это Украина и Грузия, члены Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также кандидаты на членство в ЕС Албания и Черногория.

Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение, отмечает «Газета.ru».

В ЕС предполагали, что антироссийские санкции поддержит и Турция, но эти ожидания оказались напрасными.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.08.20

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