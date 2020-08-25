Варшава может вынудить Лукашенко инсценировать повод для нападения и разгрома польской армии

Военная угроза Минску со стороны Варшавы отсутствует, а вторжение польской армии в Белоруссию исключено. Однако активное провоцирующие и деструктивное поведение Польши на информационном и политическом поле Белоруссии может привести к непредсказуемым последствиям.

В этом случае, малейший инцидент на границе или ошибочная, а, возможно, и намеренно неправильная интерпретация польских действий белорусской стороной может привести к молниеносному удару армии Белоруссии, которая полностью отрежет Польшу от прибалтийских стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«Каких-либо поводов для войны с Белоруссией, помимо информационной войны и войны спецслужб со стороны Польши и Литвы, нет. Но это один уровень эскалации, никакой непосредственной угрозы вторжения польских войск нет.

Также я хочу сказать одну вещь: армии Белоруссии и Польши несопоставимы. Беларусь в течение недели разгромит всю польскую армию. Прибалтику от Польши отрежут за день. Нужно понимать соотношение сил», – объяснил Джангиров.

Однако, по его мнению, Лукашенко может попробовать пресечь наглое информационно-политическое вторжение Польши военными средствами.

«Это странная ситуация, но она имеет рациональное объяснение. Это договорняк, когда Лукашенко говорит: я невменяемый, держите меня всем ОДКБ и Союзным государством, держите меня, а то я сейчас начну от поляков защищаться. Не хватало бы нам повторения Гляйвицского инцидента 1939 года (инсценировка немцами нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц, которая послужила поводом для нападения на Польшу) между Польшей и Белоруссией», – приводит «ПолитНавигатор» слова эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.08.20

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